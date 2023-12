Niet eerder telden de Verenigde Staten in één jaar tijd zoveel massaschietpartijen als in 2023, meldt de krant The Washington Post maandag. Het gaat daarbij om schietpartijen met vier of meer dodelijke slachtoffers. Zondag kreeg zowel de politie in de stad Dalles (Texas) als agenten in de plaats Vancouver (Washington) een melding binnen van zo’n schietpartij. Het ging om nummer 37 en 38 van het jaar.