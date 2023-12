Wall Street is maandag onder druk van winstnemingen lager geëindigd. Beleggers deden het voorzichtig aan in afwachting van een belangrijk banenrapport later deze week. Muziekstreamingdienst Spotify maakte wel een koerssprong van 7,5 procent. Het bedrijf kondigde aan nog eens honderden banen te schrappen om de kosten te drukken.