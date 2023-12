Een 71-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân is maandagavond omgekomen door een ongeluk. Hij raakte rond 17.50 uur met zijn auto te water aan de Klipper in het Friese Warns. Hulpdiensten hebben hem uit het water gehaald, maar konden hem niet meer helpen. De autobestuurder is ter plekke overleden, meldt de politie.