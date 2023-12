Chipbedrijven omlaag na lange winstreeks, AEX doet stapje terug

De beursgraadmeters in Amsterdam zijn maandag lager geëindigd, mede door een negatieve start van de aandelenhandel op Wall Street. Vooral chipaandelen, die de laatste maanden flink omhooggingen, werden lager gezet. Zo verloor ASMI 6,4 procent en Besi 3,4 procent. Toch hebben beleggers niets te klagen, de aandelenkoers van ASMI is sinds de start van het jaar nog altijd bijna verdubbeld. Het aandeel Besi is ruim twee keer zoveel waard geworden.