Verkenner Ronald Plasterk heeft dinsdagochtend twee gesprekken gepland, eerst met PVV-leider Geert Wilders en Caroline van der Plas (BBB) en daarna met Wilders en VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz. Plasterk had al eerder aangegeven in „koppels” te willen praten met partijen over mogelijke regeringsdeelname.