NSC-leider Pieter Omtzigt is na zijn gesprek met verkenner Ronald Plasterk op de foto gezet met een vel papier onder de arm waaruit kan worden opgemaakt dat hij regeren met de PVV echt niet ziet zitten. Het woord „ondergrens”, is duidelijk te lezen, en daaronder staan de woorden: „niet in PVV/NSC/BBB”.