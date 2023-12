Maandagavond geldt opnieuw code geel voor de noordelijke provincies vanwege gladheid op de weg. In Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel waarschuwt het KNMI dat sneeuwval weer voor gladde wegen kan zorgen. Code geel geldt in Drenthe en Overijssel van 20.00 uur tot 08.00 uur en in Friesland en Groningen van 22.00 tot 11.00 uur.