Deskundigen onderzoeken zandhonger in Oosterschelde

De Oosterschelde heeft steeds meer last van zandhonger door de stijging van de zeespiegel. Zandhonger is het wegspoelen van zand uit het kustgebied naar diepere vaargeulen. Zandhonger is slecht voor de natuur, maar ook voor de veiligheid van het achterland. Deskundigen van zeven instituten, waaronder de universiteiten van Delft en Wageningen, gaan uitzoeken hoe dat opgelost moet worden. De kennis is ook van belang voor andere getijdensystemen zoals de Waddenzee, aldus kennisinstituut Deltares.