De verdachten die maandag in hoger beroep terechtstaan in de Mallorcazaak, zijn maandag opnieuw geconfronteerd met de beelden van het uitgaansgeweld. De eerste zittingsdag staat in het teken van twee vechtpartijen waar de gewelddadige avond in juli 2021 mee begon. „Ik weet dat ik me heb misdragen”, zei verdachte Sanil B. (21) hierover.