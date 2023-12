De douchecabines die het Rode Kruis heeft geplaatst voor asielzoekers in Ter Apel zijn bijna klaar voor gebruik. Volgens een woordvoerster moeten ze alleen nog worden aangesloten op de afvoer. De hulporganisatie is afgelopen weekend ingezet om basisvoorzieningen te leveren op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op die manier moet het verblijf in het aanmeldcentrum „iets menswaardiger” worden.