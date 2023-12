Een gouverneur van een aan Oekraïne grenzende Russische provincie, Voronez, heeft de dood bevestigd van generaal-majoor Vladimir Zavadsky. Hij is gesneuveld tijdens de ‘speciale militaire operatie’ volgens de gouverneur. Met de speciale operatie bedoelen Russen de aanval op Oekraïne die in februari 2022 is begonnen en waar Zavadsky sinds die tijd aan heeft deelgenomen.