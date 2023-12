Amsterdam: aanvragen bijzondere bijstand makkelijker in 2024

Voor Amsterdammers met weinig geld, wordt het vanaf 2024 makkelijker om bijzondere bijstand aan te vragen. Dat is bijstand voor onvoorziene kosten, die mensen niet zelf kunnen betalen van eigen inkomen of spaargeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om advocaatkosten of kosten die komen kijken bij een onverwachte, noodzakelijk verhuizing. „Maar ook voor de aanschaf van spullen die iemands thuissituatie aanzienlijk verbeteren, zoals een bed, koelkast of kinderspullen”, aldus de gemeente.