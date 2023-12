Het hoger beroep in de Mallorcazaak begint maandag. De zittingen zijn de komende drie weken in het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof trekt elf dagen uit voor de inhoudelijke behandeling. De zaak met zeven verdachten gaat over extreem uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca, waardoor Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen overleed.