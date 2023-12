Onbekenden hebben zondag in Maastricht een auto van het lokale mediabedrijf Wat is Loos in Mestreech vernield. Met een baksteen werd de achteruit ingegooid, en een tegel veroorzaakte een gebarsten voorruit. Volgens oprichter en presentator Jeffrey de Vries (55) van de in Maastricht populaire lokale online-omroep wordt Wat is Loos al een tijdje bedreigd.