Bij een woning in het Brabantse Kaatsheuvel is zondag rond 16.15 uur een explosie geweest. De voordeur van het huis aan De Bogaert is zwaar beschadigd en ook is er schade in de gang, zegt een politiewoordvoerder. Ten tijde van de ontploffing was er minstens een iemand aanwezig, aldus de politie. Niemand raakte gewond.