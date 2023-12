Dat het Rode Kruis wordt ingezet om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ondersteunen, laat zien dat de nood hoog is, zegt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) via zijn woordvoerder. Zijn ambtenaren werken bellijsten af om burgemeesters te overtuigen om opvangplekken te regelen.