Olieconcerns als Shell en Aramco doen toezeggingen op klimaattop

Vijftig olie- en gasconcerns in de wereld, waaronder grote spelers als Shell, ExxonMobil en Saudi Aramco, beloven op de klimaattop COP28 in Dubai in een gezamenlijke verklaring dat ze de CO2-uitstoot van hun eigen activiteiten zullen terugdringen. Geen van de bedrijven is echter van plan om de eigen olie- en gasproductie te verminderen. Maar ze zeggen wel toe de uitstoot van methaan, een van de gevaarlijkste broeikasgassen, tegen 2030 tot bijna nul terug te brengen en een einde te maken aan het routinematig affakkelen van aardgas.