De Europese Centrale Bank (ECB) zal in de loop van volgend jaar een verlaging van de rente overwegen, nu de inflatie sterk aan het afzwakken is. Dat heeft de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau gezegd. Nu is het nog te vroeg om te praten over een renteverlaging, aldus de Fransman die ook bestuurder is bij de ECB.