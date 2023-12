OM eist tbs tegen vrouw die kind uit raam gooide

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank van Den Haag tbs met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige vrouw uit Oekraïne die haar zestien dagen oude zoontje zou hebben gedood door hem vanaf tweehoog naar beneden te gooien. Het drama voltrok zich op 24 februari bij een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Parallelweg in Den Haag. De vrouw heeft verklaard dat een stem in haar hoofd haar opdroeg haar baby te doden.