Honger is afschuwelijk. Miljoenen mensen wereldwijd lijden eronder. Het is helaas onmogelijk om hen allemaal te voeden. En ook al zou dat kunnen, het is de vraag of dat de beste aanpak is. Mensen leren hoe zij zélf in hun eigen voedselzekerheid kunnen voorzien, is volgens Bo Teerling veel beter. Landbouwproject Food For LiFe werpt op dat gebied goede vruchten af.