Russische onderzoekers beschouwen de brand in een trein in Siberië woensdag als een terreuraanslag, meldt het Russische medium Kommersant. Een bron uit Oekraïne had eerder tegen persbureau Reuters gezegd dat de goederentrein is opgeblazen door de Oekraïense inlichtingendienst SBOe. Niemand raakte gewond.