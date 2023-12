De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoeft niet strenger te controleren hoeveel vis in Nederland aan land wordt gebracht. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag beslist in een zaak die was aangespannen door een vereniging van kleinschalige vissers en milieuorganisatie ClientEarth, die vinden dat de NVWA tekortschiet bij het controleren op overbevissing.