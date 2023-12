De Britse koning Charles heeft in zijn toespraak op de klimaattop COP28 in Dubai gevraagd om concrete afspraken te maken over het klimaat. Hij waarschuwde voor de vernietiging van de natuur en de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering. Charles zei te bidden dat de top een omslagpunt zal zijn. „De aarde behoort ons niet toe. Wij behoren toe aan de aarde.”