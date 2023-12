Rosi en de twee evangelisten

Om elf uur ’s avonds loopt Rosi, een vrouw uit Spanje, verdwaasd over straat in Harderwijk. Ze is na een ruzie weggelopen van haar zogenaamde vriend die haar naar Nederland had gehaald voor ‘werk’. Maar het liep allemaal anders. En dus loopt ze daar met haar tas door de verlaten straten. Niemand die haar opmerkt en ziet. Ze moesten eens weten wat ze de afgelopen maanden in Nederland heeft doorgemaakt. Ze zat gevangen in de prostitutie en mensenhandel. En wat nu? Ze voelt zich hopeloos en alleen.