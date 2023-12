In het omvangrijke liquidatieproces Eris, rond leden van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, begint vrijdag de inhoudelijke behandeling in hoger beroep. De strafzaak gaat over vijf moorden en meerdere pogingen daartoe. Er staan negentien verdachten terecht, van wie er vier eerder door de rechtbank zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen.