De voorzitter van de internationale klimaattop in Dubai was donderdag erg tevreden over de eerste dag van COP28. „Het is opmerkelijk hoe enthousiast alle delegaties zijn om hier te zijn”, zei sultan Ahmed Al-Jaber. Ook was hij in zijn nopjes dat de agenda is aangenomen „zonder enige vertraging”. Daarbij stond hij overigens niet stil bij het feit dat hij en andere sprekers ruim anderhalf uur te laat aankwamen bij de persconferentie.