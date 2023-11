CDA blijft bij standpunt: in oppositie en niet in kabinet met PVV

CDA-leider Henri Bontenbal ziet voor zijn partij geen rol weggelegd in een nieuwe coalitie. Gezien de verkiezingsuitslag past het CDA een rol in de oppositie, vindt hij. Hij wil ook niet in een kabinet met de PVV, ook niet als gedoogpartner, zei Bontenbal na afloop van het gesprek met verkenner Ronald Plasterk. Bontenbal vindt dat er bij de partijen „die het grootste” zijn geworden „een grote en zware verantwoordelijkheid” ligt op om met elkaar aan tafel te zitten en „tot iets te komen”.