Een nieuw proces over verkrachting en seksueel misbruik door de Duitser Christan Brückner begint 16 februari in Braunschweig. De 46-jarige beklaagde is ook verdachte in de zaak rondom de verdwijning van een 3-jarig Brits meisje in mei 2007 in het zuiden van Portugal, Maddie McCann, maar dat staat los van dit proces.