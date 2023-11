Muur van Mussert wordt opgeknapt, omgeving opnieuw ingericht

De Muur van Mussert, die enigszins in verval is geraakt, wordt opgeknapt. Op het voorterrein bij het rijksmonument komt een „speels en zacht” kunstwerk te staan. Het geheel moet een gedenkplek worden waar bezoekers kunnen ervaren hoe gebeurtenissen uit het verleden hun leven van nu beïnvloeden. Dat staat in een plan dat de gemeente Ede, waar Lunteren bij hoort, samen met onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Geldersch Landschap en terreineigenaar Recreatiepark De Goudsberg heeft gemaakt.