De top van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Noord-Macedonië wordt overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. De komst van de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov is controversieel en bij de opening van de tweedaagse bijeenkomst veroordeelde voorzitter Noord-Macedonië de Russische invasie.