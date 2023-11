“Willen jullie alsjeblieft naar Madagaskar komen? We hebben een vliegtuig nodig!” vroegen zendelingen aan MAF. Nu vliegt er ruim 32 jaar een vliegtuig in Madagaskar dankzij giften die toen zijn gegeven. Voor donateurs in Nederland komt er nu een nieuwe kans om met één euro onderdeel te zijn van dertig jaar hulp in Madagaskar.