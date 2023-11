Verzekeraar ASR fors hoger op Damrak na schikking woekerpolissen

ASR was donderdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. Beleggers reageerden opgelucht op de schikking van de verzekeraar in het woekerpolisdossier. ASR trekt namelijk honderden miljoenen euro’s uit voor een nieuwe vergoeding van klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Daarover heeft de verzekeraar een overeenkomst gesloten met verschillende claimorganisaties. Zij hebben ASR beloofd om al hun claimprocedures tegen de onderneming stop te zetten. Het aandeel werd daarop ruim 13 procent hoger gezet.