Onderzoek: veel meer plastic uit afval nodig voor verduurzaming

Nederland heeft veel meer plastic uit afval nodig om de grote duurzaamheidsambities op het gebied van recycling waar te kunnen maken. Dat stellen onderzoekers van advies- en accountantsconcern KPMG in een nieuw rapport dat is gemaakt in opdracht van organisaties uit de recyclingwereld en de Nederlandse chemische industrie. Plastic afval moet in hun ogen beter worden gesorteerd en er zou ook meer plastic uit het buitenland moeten kunnen komen.