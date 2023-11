Een mogelijke grote verzekeraarsfusie heeft woensdag voor beroering gezorgd op Wall Street. De grote Amerikaanse zorgverzekeraars Cigna en Humana zijn volgens verschillende Amerikaanse media namelijk in gesprek over een samensmelting. Beleggers denken dat dit slecht is voor de waardering van hun aandelen en zetten beide concerns behoorlijk lager. Cigna leverde ruim 8 procent aan beurswaarde in en Humana meer dan 5 procent.