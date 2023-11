Twee tieners zijn in Duitsland aangehouden, omdat ze op sociale media contact met elkaar hebben gehad over het plannen van een jihadistische aanslag. Volgens justitie communiceerden een 15-jarige Duitse jongen van Afghaanse komaf en een 16-jarige in Duitsland wonende Rus over een aanslag in december op een kerstmarkt of een synagoge in Keulen, meldt de omroep WDR.