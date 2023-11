PVV-leider Geert Wilders wil de partijen VVD, NSC en BBB „op wat voor manier dan ook” om tafel krijgen om over een regeringscoalitie te spreken. Een minderheidskabinet is wat hem betreft geen taboe, zegt Wilders na zijn gesprek met verkenner Ronald Plasterk. Mogelijk kunnen een of meerdere partijen gedogen. „Alles kan. Mijn voorkeur heeft een meerderheidskabinet.”