„Het is heftig dat de PVV van Geert Wilders, een partij met extreme standpunten tegen de islam, gewonnen heeft. Maar dit is de uitkomst van het democratische kiesproces en die moeten wij accepteren.” Dat zegt voorzitter van de koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN) Murat Gedik in een reactie op de verkiezingsuitslag.