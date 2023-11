Artsen en verpleegkundigen hebben elke dag een half uur extra om te besteden aan hun werk, en dus aan patiënten, wanneer ze minder administratie bijhouden. Minder regeldruk halveert hun papierwerk. Dat is de uitkomst van een proef van de intensive cares van acht ziekenhuizen in het oosten en zuiden van het land, waaronder het Radboudumc in Nijmegen, Maastricht UMC+ en het Rijnstate in Arnhem.