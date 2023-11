Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft dinsdag in Brussel de krijgskunst van Oekraïne geprezen. „Het is buitengewoon knap dat de Oekraïners onder deze omstandigheden in staat zijn om zoveel weerstand te bieden”, zei ze na afloop van de eerste dag van een meerdaagse NAVO-vergadering.