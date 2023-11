Het cameratoezicht in het centrum van Maarheeze stopt met ingang van woensdag. Het cameratoezicht begon eind augustus vorig jaar omdat asielzoekers van het azc in Budel overlast veroorzaakten. Inmiddels is gebleken dat de camera’s niet nodig zijn om toezicht op de asielzoekers te houden. De politie heeft genoeg aan beveiligingscamera’s in winkels.