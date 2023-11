Kinderhulpfonds overspoeld met cadeau-aanvragen voor arme kinderen

Niet eerder stonden zoveel kinderen op de wachtlijst van het Nationaal Fonds Kinderhulp voor Actie Pepernoot, bedoeld om kinderen uit arme gezinnen toch een sinterklaascadeau te geven. Het fonds zegt dit jaar overspoeld te zijn met aanvragen. Dinsdag om 12.00 uur stonden er nog 18.684 kinderen op de wachtlijst. „Dat is superveel. Het is niet realistisch om te denken dat we ze allemaal kunnen blij maken”, stelt een woordvoerster.