Het College van Omroepen geeft dinsdag geen inhoudelijke reactie op het voorlopige besluit van demissionair staatssecretaris Uslu (Media) om de voorlopige erkenning van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) niet in te trekken. Dat laat een woordvoerder van het CvO weten. „We hebben kennisgenomen van het voorgenomen besluit. We gaan het lezen en wachten de vervolgstappen af.”