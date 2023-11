Vertrekkend PvdA-Kamerlid Henk Nijboer gaat een sociale agenda ontwikkelen voor het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe. Hij gaat als „kwartiermaker” samen met inwoners, organisaties en overheden invulling geven aan het begrip brede welvaart, een belangrijk onderwerp in de kabinetsreactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Er is de komende dertig jaar 3,5 miljard euro beschikbaar.