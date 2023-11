Nederlandse jongeren weten weinig over burgerschap en leren er op school ook weinig over. De kennis van jongeren over hoe een democratische samenleving eruit ziet en wat hun rol daarin is, blijft „op veel punten achter bij die in andere landen”. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd.