Marel behoorde dinsdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines heeft het overnamevoorstel van zijn Amerikaanse branchegenoot John Bean Technologies (JBT) verworpen. Volgens het bestuur van het bedrijf, dat ook in Nederland veel activiteiten heeft, is het voorstel van JBT niet in het beste belang van de aandeelhouders. Het aandeel werd 2,5 procent lager gezet.