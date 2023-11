Als recycling in de Verenigde Staten niet mogelijk is en de maximale opslagcapaciteit is bereikt, dan verbrandt de Chemours-fabriek in Dordrecht het afval dat nu op het eigen terrein wordt bewaard. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie op het stilleggen van het transport van afvalwater van Dordrecht naar Fayetteville, waar de Amerikaanse vestiging van Chemours staat.