Zo lang recycling in de Verenigde Staten niet mogelijk is, bewaart de Chemours-fabriek in Dordrecht op het eigen terrein afvalwater met daarin herbruikbare stoffen. Het bedrijf hoopt dat het transport hiervan naar de Amerikaanse vestiging in Fayetteville snel hervat kan worden. Als de maximale opslagcapaciteit in Dordrecht wordt bereikt, gaat het water met daarin chemische stoffen naar België om verbrand te worden.