Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben sinds maandagavond 19.00 uur ruim 980.000 kilo zout gestrooid om de verwachte gladheid, meldt de verkeersdienst van Rijkswaterstaat. In het hele land zijn strooiwagens de weg opgegaan. „Hiermee proberen we gladheid zoveel mogelijk te voorkomen en zorgen we voor een veilige doorstroming”, meldt Rijkswaterstaat op X.