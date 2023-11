Twee mannen vrijgesproken die decennia vastzaten in New York

Twee Amerikanen die al decennia vastzaten, zijn maandag vrijgesproken door rechtbanken in New York. Het gaat om Wayne Gardine (49), die meer dan achttien jaar vastzat voor een moord in 1994, en Jabar Walker (49), die werd veroordeeld voor de moord op twee mannen in 1995. Na herziening, aangevraagd door twee verschillende stichtingen, houden de veroordelingen juridisch niet stand. Zo waren er gebrekkige getuigenverklaringen en procedurefouten, erkennen de openbaar aanklagers.