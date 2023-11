Ongehoord Nederland (ON!) mag blijven uitzenden van demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Media), maar krijgt wel ‘huiswerk’ mee. De omroep moet van de bewindsvrouw „echt werken aan een betere samenwerking met andere partijen in het bestel”. Uslu legde maandag het verzoek van de NPO naast zich neer om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken.